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Altın fiyatları yatay seviyede! Gram altın ne kadar oldu?

Corona virüsü aşısı ile ilgili üst üste gelen olumlu haberler sonrası altının ons fiyatı düşerken, iç piyasada döviz kurlarının tekrardan yükselişe geçmesiyle birlikte altın fiyatlarında çok büyük bir değişiklik yaşanmadı.

Güncellenme: 08:20, 25/11/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yatay seviyede! Gram altın ne kadar oldu?

Dünü 465 lira ile kapatan gram altın, bu sabah saatlerinde 464 lira olarak güne başladı. Aynı şekilde çeyrek altın da 1 lira geriledi ve 762 lira oldu.

25 KASIM ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.492.62 Lira

Satış: 1.524.87 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.985,33

Satış: 3019.30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.070.16 Lira

Satış: 3.105.75 Lira

Foto: DepoPhotos

KUTSAR: ABD TEŞVİK PAKETİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

GCM Yatırım Yardımcı Analisti Kaan Kutsar altın fiyatları ile ilgili sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Dolarda yaşanan yükselişin ons altında yaşanan düşüşün gram altın altın fiyatlarına yansımasını önlediğini söyleyen Kutsar, “Dolardaki yükseliş hem gram altın fiyatlarının düşüşünü sınırlıyor hem de toparlanmasına destek oluyor. Haftalık görünümde beklentimiz gram altının 455-470 TL arasında seyretmesi.” dedi.

Corona virüsüne karşı geliştirilen aşı haberlerinin takip edilen en önemli veri olduğunu söyleyen Kaan Kutsar, ons altın tarafında ABD'nin tartıştığı teşvik paketinin de yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

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