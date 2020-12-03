Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz ay içerisinde rekor kırarak 540 liraya kadar yükselen gram altın, liranın döviz karşısında değer kazanması ve corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte yaklaşık 100 lira değer kaybetmişti.
Son günlerde altın fiyatlarının yükseliş evresine geçmesine sebep olarak altının ons fiyatının yükselişi gösteriliyor.
3 ARALIK ALTIN FİYATLARI
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 752.10
Satış: 760.20
YARIM ALTIN NE KADAR?
Alış: 1.504.10 Lira
Satış: 1.529.80 Lira
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış: 3.008.20 Lira
Satış: 3.031.60 Lira