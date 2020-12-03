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Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda fiyatları adeta çakılan ve 445 liraya kadar gerileyen gram altın, iki gündür devam eden yükselişine devam etti. Dünü 462 liradan kapatan gram altın bu sabah saatlerinde 464 lira olarak fiyatlandı.

Güncellenme: 09:24, 03/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yeniden yükselişte! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz ay içerisinde rekor kırarak 540 liraya kadar yükselen gram altın, liranın döviz karşısında değer kazanması ve corona virüsü aşısında yaşanan olumlu gelişmelerle birlikte yaklaşık 100 lira değer kaybetmişti.

Son günlerde altın fiyatlarının yükseliş evresine geçmesine sebep olarak altının ons fiyatının yükselişi gösteriliyor.

3 ARALIK ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 752.10

Satış: 760.20

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.504.10 Lira

Satış: 1.529.80 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.008.20 Lira

Satış: 3.031.60 Lira

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