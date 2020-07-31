Altın fiyatları yine rekor kırdı

Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin etkisiyle yüksek seviyede seyreden altın fiyatlarında yaşanan artış bugün de devam etti.

Artan vaka sayıları ile corona salgınında ortaya çıkan ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının salgının ülke ekonomilerinde yarattığı hasarı en aza indirmek için attıkları likidite adımları altının yükselmesinde önemli bir ol oynuyor.

Bu gibi durumlarda güvenli liman arayışına giren yatırımcıların ilk tercihi altın oluyor. Bugün 1.983 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın daha sonra 1.975 seviyesine kadar geriledi.

Ons altında yaşanan yükseliş iç piyasada gram altın fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Bugün 445 TL seviyesine kadar yükselen gram altın daha sonra ons fiyatında yaşanan düşüşe bağlı olarak 442 TL’ye çekildi.