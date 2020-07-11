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Altın fiyatları yüksek seyrediyor! 11 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları…

Altın hem önemli bir hediyeleşme aracı hem de birikim kültürümüzün bir parçası. Düğün mevsiminin gelmesiyle hediye ve yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 397 lira seviyelerinde seyrediyor…

08:15 -
Haberler Ekonomi
Altın fiyatları yüksek seyrediyor! 11 Temmuz gram ve çeyrek altın fiyatları…

Corona virüsü salgını döneminde güvenli liman olarak görülen altında yükseliş sürüyor. İç piyasada gram altının fiyatı da bugün 397 TL ile rekor tazeledi. Altın fiyatlarında hareketlilikler sürüyor ve gram altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Yükselişteki altın fiyatlarındaki son durum haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 11 TEMMUZ

Çeyrek altın: 654,60 Lira

Yarım altın: 1.308,50 Lira

Gram altın: 397 Lira

Cumhuriyet altın:2.606,20 lira

Güncel altın fiyatları ne durumda? Çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

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