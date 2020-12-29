Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz ay içerisinde 535 liraya kadar yükselen gram altında kan kaybı devam ediyor. Pazartesi gününü düşüşle kapatan ve 448 liraya kadar gerileyen gram altın, sabah saatlerine az bir yükselişle başladı ve 450 lira olarak fiyatlandı.

ABD Başkanı Trump'ın yardım paketini imzalamasıyla birlikte ons altın fiyatları yükselişe geçmiş ancak iç piyasaya yansıması sınırlı kalmıştı. Altın fiyatlarının düşme sebebi olarak, Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararıyla birlikte 7.5 liranın altına düşen dolar gösteriliyor.

Ülkemizde en çok tercih edilen çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altının fiyatları ise şöyle;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 727.90

Satış: 736.10

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.455.80 Lira

Satış: 1.471.00 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.892.40

Satış: 2.924,40

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.906.90 Lira

Satış: 2.932.80 Lira

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