Altın fiyatlarında kan kaybı sürüyor

Aşı iyimserliği ile artan risk iştahının güvenli liman varlıklarına olan talebi düşürmesi ile ons altın bugün Temmuz ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Altın fiyatı gün içinde en yüksek 1813 doları test ederken en düşükte ise 1772 dolar seviyesine geriledi.

Yatırımcıların beklenenden daha erken COVID-19 aşısı ve ABD başkanı seçilen Joe Biden yönetiminde daha sakin küresel ticaret öngörmeleriyle son üç haftadır ons altının fiyatı geriliyor.

Ons altın günlük yüzde 1.15’e düşüş gösterirken, Türk lirasının bugün dolar karşısında değer kazanmasıyla gram altının fiyatı da yüzde 1.80’ne yakın düşüş gösterdi.

Serbest piyasa gram altının fiyatı 450 lira seviyesine inerken, çeyrek altın 737 lira oldu.