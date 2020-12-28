Altın fiyatlarında sert dalgalanma

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzalamayacağını açıkladığı yardım ve hükümet fonlama paketini imzalayınca, zayıflayan doların da etkisiyle 1.900 doları gören ons altın daha sonra 1.877 dolara kadar çekildi.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma’dan Murat Akyol, ons altının “haftaya iyimser başladığına” işaret ederek, şöyle dedi:

“Küresel piyasalardaki tatilin işlem hacimlerini belirgin şekilde aşağı çekmesi ons altın üzerinde de etkisini gösterirken geride bıraktığımız haftada fiyatların ağırlıklı olarak yatay seyrettiğini gördük.

“Yeni haftaya başlarken ise ABD Başkanı Trump’ın mali teşvik paketi ve federal hükümet harcama tasarısını onaylaması ile dolar endeksi üzerinde oluşan baskı ons altının yukarı yönlü hareket etmesini sağlıyor.

“Bu kapsamda fiyatların bir kez daha 1900 dolar sınırına yaklaştığını görüyoruz. Teknik açıdan bakıldığında 1910 doların direnç noktası olduğunu düşünürsek bu seviyenin aşılıp aşılamayacağını takip edeceğiz.

“Ancak bu seviye aşılsa bile paketin bir süredir pozitif fiyatlandığını düşünürsek altının yukarıda çok fazla hareket alanı olduğunu söylemek zor.”

TRUMP’IN İMZASI OLUMLU ETKİLEDİ

Gedik Yatırım’ın analizinde, altın fiyatları yeni haftaya alıcılı başladığına işaret edilerek, “ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta imzalamadığı teşvik paketini, sürpriz bir şekilde imzalayınca altın açısından da bu durum olumlu oldu” denildi ve eklendi:

“AB’de aşılamanın bazı Avrupa ülkelerinde başladığı belirtiliyor. Normalde 27 Aralık itibariyle başlaması bekleniyordu.Piyasalarda virüsün seyri yakından izleniyor. Aşıların dünya geneline kademeli bir şekilde dağıtılmaya başlanması aslında altının yükselişini baskılayan en önemli unsur. Altında oynaklık sürdüğü için haberlere karşı dikkatli olunmalı. Bu hafta yeni yıl öncesinde ABD’den açıklanacak önemli bir veri akışı da bulunmuyor.”