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Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün corona virüsünün mutasyon haberleri sonrası hızla yükselen altın fiyatları, 470 liraya kadar çıkmıştı. Daha sonrasında ABD’den gelen yardım paketi haberi ons altının değer kaybetmesine neden olmuş ve iç piyasada fiyatları düşen gram altın günü 460 lira olarak kapatmıştı.

Güncellenme: 09:18, 22/12/2020
Haberler Ekonomi
Altın fiyatlarında son durum: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, bu sabah saatlerine yükselişle başladı. Fiyatları sabah saatlerinde iki lira yükselen gram altın 462 lira olarak fiyatlandı.

İşte 22 Aralık Salı günü altın fiyatlarında son durum;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 748.70

Satış: 756.50

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.497.70 Lira

Satış: 1.511.90 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.989.80 Lira

Satış: 3.013.60 Lira

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Foto: Shutterstock

GÜVENLİ LİMAN TALEPLERİ ARTTI

Tacirler Yatırım analizinde, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, ülkede hızla yayılan corona virüsünün yeni bir türünün ortaya çıktığını açıkladığı anımsatılarak, şöyle denildi:

“Birleşik Krallık'ta corona virüsünün daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından Avrupa ülkeleri teker teker uçuşları durdurma kararı alırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğu açıkladı.

“Yeni haftanın ilk işlem saatlerinde, corona virüsünün mutasyonunun tespit edilmesi ile birlikte piyasalarda güvenli limanlara yönelik talebin arttığını görmekteyiz. Ons altın bugün Asya seansında 1.900 seviyesine ulaşırken, dolar endeksinin ise 90.49 seviyesine yükseldiği takip ediliyor.

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