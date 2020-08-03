Altının yükselişi ne kadar devam edecek?

Altın pandemi sonrası yaklaşık yüzde 25 değer kazanırken analistler altının ons fiyatının 2000 doları aşmasını bekliyor.

Altının bu kadar değer kazanmasında güvenli liman olarak görülmesi büyük rol oynuyor. Aynı zamanda doların değer kaybetmesi de altının yükselişinde rol oynayan bir etmen.

Enflasyon ve paranın bollaşmasının etkilerinden kaçmak isteyen yatırımcılar değerli madenlere yöneliyor.

Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan ekonomist Mahfi Eğilmez altının yükselişini iki nedene bağlıyor:

*En önemli rezerv para olan dolar değer kaybediyor. Yerini alacak daha iyi bir rezerv para olmayınca altına dönüş başlıyor.

*Covid-19 konusunun kötüye gideceği yönündeki açıklamalar insanları altına sığınmaya yönlendiriyor.

BBC Türkçe’de yer alan derlemeye göre; CNBC televizyonuna konuşan ANZ analisti Daniel Hynes ise teşvik paketlerinin de altının yükselişinde etkili olduğu görüşünde. ABD’de geçen ay corona virüsünün etkilerinden ekonominin kurtulması için 2 trilyon dolar değerinde bir teşvik paketi açıklanmıştı. Avrupa Birliği liderleri de aynı dönemde 750 milyar euroluk corona virüsü kurtarma fonunda uzlaşmıştı. Goldman Sachs gibi bazı yatırım bankaları altının önümüzde yeni rekorlar kıracağını tahmin ediyor.

ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS

Çeyrek altın: 743,40 Lira

Yarım altın: 1.482,20 Lira

Cumhuriyet altını: 2.956,50 Lira