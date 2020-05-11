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AVM’ler ve kuaförler bugün hangi önlemlerle açılacak?

Alışveriş merkezleri ve kuaförler bugün sınırlı hizmet vermeye başlıyor. Türkiye'deki AVM'lerin 4'te 3'ü bugün kapılarını açarken maskesiz müşteri alınmayacak. AVM'lerde 10 metrekareye 1 müşteri prensibi ile hizmet verilecek. Kuaförler randevusuz müşteri kabul etmezken, koltuklar arasında birer koltuk boşluk bırakılarak hizmet verilecek.

Sozcu.com.tr
08:57 -
Haberler Ekonomi
AVM’ler ve kuaförler bugün hangi önlemlerle açılacak?

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden kısa bir süre sonra AVM'ler de kapılarını müşterilerine kapatmıştı. Tartışmalı bir süreçten sonra kimi bilim insanlarının itirazları olsa da AVM'ler bugün itibarıyla açılıyor.

AVM yönetimleri ile markalar arasında kira tartışması AVM'ler açılmadan bir süre önce başladı. Kimi markalar belli bir ay kira alınmamasını daha sonra ciro üzerinden kira alınmasını istiyor. Çünkü insanların bir anda AVM'lere eski alışkanlıklarında olduğu gibi aynı tempoda gitmeyeceklerini düşünüyorlar. Bugün Türkiye’deki 436 AVM’nin yaklaşık yüzde 80’inin açılması bekleniyor.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş açılacak AVM'lerde uygulanacak güvenlik önlemlerine ilişkin bilgiler vermişti.

Buna göre bugün itibariyle ikinci bir düzenlemeye kadar AVM'lerde şu kurallar geçerli olacak:

*Maskesiz müşteri AVM’ye alınmayacak.

*Müşteriler AVM'ye girmeden önce ateşleri ölçülecek.

*AVM'ler termal kamera ile izlenecek, vücut ısısı yüksek olan tespit edilebilecek.

*Müşterilerin mağazalarda 2 metre sosyal mesafe kuralına uyması sağlanacak.

*AVM'lerde her 10 metrekareye bir müşteri kabul edilecek şekilde içeri insan alınacak.

*Yürüyen merdivenlerin her bir saatte bir dezenfekte edilmesine özen gösterilecek.

*AVM içindeki sinema salonları, spor salonları, restoranlar ve kuaförler kapalı kalacak.

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KUAFÖRLER VE GÜZELLİK SALONLARI

Öte yandan uzun süredir kapalı olan kuaförler ve güzellik salonları da bugün itibarıyla yeni önlemlerle açılıyor. Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı tedbirlere göre kuaförler ve güzellik salonlarında yeni dönemin kuralları şöyle:

*Müşteriler randevu ile kabul edilecek.

*Müşterilere olabildiğince az personel ile hizmet verilecek.

*Kuaförlerde müşteriler birer koltuk boşluk bırakarak oturacaklar.

*İş yerinde satışa sunulan şampuan ve kozmetik gibi ürünler mümkün olduğunca cam tezgahın arkasına konacak, ortalıkta bulundurulmayacak.

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Son güncelleme: 09:12 11.05.2020
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