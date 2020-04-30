Avrupa Merkez Bankası’ndan nakit hamlesi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kredi vermelerini sağlamak için bankalara verdiği parayı daha da artırma kararı alırken corona virüsü salgınının ekonomide yarattığı tahribata karşı başka ek bir tedbir açıklamadı.

ECB corona virüsü tahribatıyla mücadele için 1.1 trilyon euro değerinde varlık alımı da dahil olmak üzere bir buçuk aydır çeşitli tedbirler açıkladı.

ECB bankalara verdiği uzun dönemli kredi için olan faizi yüzde -0.5’ten yüzde -1’e indirdi, yani bankalara kredileri kullanmaları ve bunu reel ekonomiye aktarmaları için ödediği parayı artırdı.

ECB’den yapılan açıklamada “Yönetim Kurulu Haziran 2020 ile Haziran 2021 döneminde TLTRO III işlemlerinde faiz oranını devam eden temel refinansman işlemlerindeki ortalama faiz oranının 50 baz puan altına çekmeye karar verdi” denildi.

Analistler ECB’nin bundan sonra yıllık tahvil alım miktarını yükselteceğini ve daha düşük kredi notuna sahip tahvilleri de almaya başlayacağını öngörüyorlar.

ECB beklentilere paralel olarak mevduat faizini yüzde -0.5’te, politika faizini ise sıfırda tuttu. (REUTERS)