Avustralya’da alkol satışına sınırlama geldi

Corona virüsü salgınına karşı alınan karantina önlemleri nedeniyle evlerine çekilen insanların birçok üründe stoklama yapması, marketleri bu konuda önlem almaya itiyor.

Avustralya’da perakendeciler, stokçuluğun önüne geçmek için kişilerin alkol alımlarına sınırlama getirmeye başladı. Ancak sınırlama gelse de, sınırlar oldukça yüksek.

Reuters’ın aktardığına göre, ülkenin önde gelen süper marketleri Woolworths, Coles ve diğerleri, alkol satışında sınırlama konusunda anlaşmaya vardı. Karara göre, bir kişi 24’lük iki kasa bira ya da 12 şişe şarap ve 2 şişe damıtılmış içki alabilecek.

Avustralya’nın bazı eyaletlerinde de yerel hükümetler alkol satışına sağlık ve olası şiddeti önleme kaygılarıyla sınırlama getirdi.

LİKÖR SATIŞI YÜZDE 86 ARTTI

Avustralya Perakende İçkiler şirketinin CEO’su Julie Ryan, “Bar, kulüp ve restoranların geçen hafta kapanmasının ardından ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle bazı insanların alımları değişti” dedi.

Ryan, alkol satışındaki sınırlamanın geçici olduğunu ve tüm tüketicilerin istedikleri içkiye ulaşabilmesini sağlamayı hedeflediğini dile getirdi.

Corona virüsüne yakalanan kişi sayısının 5 bine yaklaştığı Avustralya’da barlar, geçen hafta karantina önlemleri kapsamında kapatılmıştı.

Avustralya Commonwealth Bank verilerine göre, 27 Mart haftasında Avustralya’da likör dükkanlarında satışlar, geçen senenin aynı haftasına göre yüzde 86 artmıştı. Aynı dönemde toplam alkol harcamalarındaki artış da, barlar kapalı olmasına rağmen yüzde 34 oldu.

Alkol Araştırma ve Eğitim Vakfı CEO’su Caterina Giorgi, “İnsanlar salgın nedeniyle çok stres yaşıyor. Hastalık, finansal durum ve sosyal izolasyon nedeniyle kaygılılar. Bu nedenle alkol kullanımının kontrolden çıkması riski var. Sağlık sorunları ortaya çıkabilir” dedi.