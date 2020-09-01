Bankacılık sektörünün kârında büyük artış

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) aylık verilerine göre, bankaların Ocak-Temmuz dönemi kârları ise %38 artışla 39.98 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankaların kredileri Temmuz sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre %27.2 artışla 3.38 trilyon lira, mevduatı %25 artışla 3.21 trilyon lira oldu.

Bankaların brüt takipteki alacaklarının kredilere oranı hazirana göre 16 baz puan gerileyerek %4.25’e inerken, bankaların aktifleri 2019 sonuna kıyasla %25.1 artışla 5.62 trilyon lira oldu.



2019'DA 6 YIL SONRA İLK DEFA GERİLEMİŞTİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün 2019 net kârı 49.75 milyar TL olmuştu. Sektör kârı 2018'e göre yüzde 8.1 gerilerken bu durum 6 yıl sonra ilk defa yaşanmıştı. Bankacılık sektörünün net kârı en son 2014 yılında 2013'e göre gerilemişti.

(REUTERS)