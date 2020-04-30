Tweet’ten işi kapan mühendis solunum cihazlarını vermedi

ABD'de corona virüsü salgınının arttığı dönemde Donald Trump, ülkenin büyük otomotiv devlerine seslenmişti. ABD Başkanı, 27 Mart'ta Twitter'dan, Ford ve General Motors'a Twitter üzerinden, “Ventilatör (solunum cihazı) yapmaya başlayın, hemen” diye yazmıştı. Bu tweet’e Yaron Oren-Pines isimli bir mühendisten, “Yoğun bakım ünitesi için ventilatör üretebiliriz. Birisi acilen beni arasın” yanıtı geldi.

PİYASA ORTALAMASININ 3 KATI

BuzzFeed'de yer alan habere göre; New York Eyaleti, sadece 3 gün sonra 1450 solunum cihazı için Oren-Pines'a 69 milyon dolar ödeme yaptı. Bu, muadil cihazların tam üç katı fiyata denk geliyor. Eyalet yetkilileri, Oren-Pines ile anlaşma yapılmasının ‘doğrudan' Beyaz Saray'ın salgınla mücadele ekibi tarafından önerildiğini söyledi. Ancak ödenen milyonlarca dolara rağmen ventilatörler bir türlü gelmedi.

PARAYI KURTARMAYA ÇALIŞIYORLAR



Yapılan araştırmaların ardından, Yaron Oren-Pines'ın tıbbi cihaz üretimi konusunda hiçbir geçmişi ve tecrübesi olmadığı ortaya çıktı. New York Eyaleti, kısa süre içinde anlaşmayı feshetti ve ödenen parayı geri alabilmek için harekete geçti. BuzzFeed’in, konuyla ilgili bilgi almak amacıyla aradığı mühendis Oren-Pines, “Ne ben ne de şirketim herhangi bir yorum yapmayacağız” diyerek telefonu kapattı.

ÇALIŞANI OLMAYAN ŞİRKETE 55 MİLYON DOLAR



Benzer bir olay bu ay başında da yaşanmıştı. Trump yönetimi, N95 maske üretimi için, iflas başvurusu yapan ve 2018'in mayıs ayından beri herhangi bir çalışanı bulunmayan Panthera şirketine 55 milyon dolarlık kontrat vermişti. Panthera'nın da tıbbi cihaz üretimi konusunda bir çalışması olmadığı, ABD askeri ve devlet kurumları için taktik eğitimler veren bir şirket olarak kendisini tanımladığı ortaya çıkmıştı. ABD'de corona virüsüne yakalanan kişi sayısı 1 milyonu geçti. Salgından en çok etkilenen New York'ta vaka sayısı 305 bin 24, ölüm sayısı ise 23 bin 317.