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Borsada kredili işlemde faiz arttı

Borsa İstanbul'da sayıları hızla artan yerli yatırımcıların kredili işlemlere yönelmesinin ardından Takasbank kredili hisse alımının maliyetini artırdı

15:54 -
Haberler Ekonomi
Borsada kredili işlemde faiz arttı

Takasbank aracı kurumlara kullandırdığı kredinin gecelik faiz oranını dün 375 baz puan artırarak %12’ye çıkardı.

İki kaynağın verdiği bilgiye göre, değişiklik ile son aylarda hızla artan yur tiçi bireysel yatırımcıların kredili hisse senedi alımlarının azaltılması amaçlanıyor.

Reuters’a değerlendirmede bulunan bir portföy yöneticisi, faizlerin düşmesiyle birlikte borsaya çok sayıda yeni yatırımcı geldiğini ve bazılarının aracı kurumlardan kullandıkları krediyle hisse aldıklarını belirterek, “Bunu caydırmayı amaçlayan bir düzenleme gibi gözüküyor” dedi.

Yatırımcılar hisse senedi piyasasında, ellerinde olmayan parayı aracı kurumlarından krediyle temin ederek alım yapabiliyorlar. Aracı kurumların ise Takasbank nezdinde belirli kredi limitleri bulunuyor. Bu kredinin faizini ise Takasbank belirliyor.

Faizlerin düşmesiyle birlikte getiri arayışındaki yurt içi yatırımcıların borsaya yöneldi. Borsadaki yerli yatırımcı SPK verilerine göre geçen yıl sonundaki 1.19 milyon seviyesinden %26 artışla 1.51 milyon seviyesine yükseldi. Yani beş ay içinde borsaya 313,000 yeni yatırımcı geldi. (REUTERS)

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