British Airways’ten sendikaya tüm pilotları kovma tehdidi

İngiliz hava yolu şirketi British Airways, işten çıkarma kararına itiraz eden sendikayı 4 bin 500 pilotun tamamını işten çıkarıp her biriyle bireysel sözleşme yapmakla tehdit etti. Şirket ile sendika arasında 1130 çalışanın işten çıkarılmasıyla ilgili görüşmeler devam ederken, sendika şirketin 125 pilotun daha işten çıkarma listesine eklenmek istediğini duyurdu.

Bloomberg’ün haberine göre, şirkette yetkili işçi sendikası olan Balpa’nın genel sekreteri Brian Strutton, British Airways yönetiminin tehdidinin görüşmelerin altını oyduğunu belirtti.

SALGIN DARBE VURDU

Toplam 45 bin çalışandan 12 binini işten çıkarmayı hedefleyen şirketten yapılan açıklamada ise “Küresel ekonomi ciddi şekilde zayıflarken, havacılık sektörü tarihinin en derin yapısal değişimini yaşıyor. Olabildiğince fazla işi korumak için çalışıyoruz” denildi.

Corona virüsü salgınının en büyük darbeyi vurduğu sektörlerden olan havacılıkta, on binlerce işçinin işini kaybetti.

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