Çeyrek ve gram altın 18 Mart’ta ne kadar oldu? Altın fiyatlarında güncel rakamlar…

Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcılar güvenli limana yönelince geçtiğimiz haftalarda ciddi şekilde yükselen altın fiyatları sonrasında bir miktar düştü. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 18 MART

Çeyrek altın: 514,20 Lira

Yarım altın: 1.029,30 Lira

Gram altın: 315,50 Lira

Cumhuriyet altını: 2.105,00 Lira

“ALTIN SAVAŞ ÖNCESİ YÜKSELİR, SAVAŞTA DÜŞER

Sozcu.com.tr’ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada corona virüsünün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.