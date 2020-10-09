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Çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı

Piyasalardan edinilen son verilere göre, altın fiyatları haftayı yükselişle tamamladı. Yatırım amacıyla altın almak ya da satmak isteyenlerin yakından takip ettiği gram altın 488,90 liradan işlem görürken, çeyrek altın 800 liraya kadar çıktı.

18:47 -
Haberler Ekonomi
Çeyrek ve gram altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı

Uzun süredir dalgalı seyreden ve çoğunlukta yükseliş grafiği çizen altındaki hareketliliğin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor. Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu haftayı da yükselişle tamamladı.

ALTIN FİYATLARI 9 EKİM

Gram altın: 487,69 lira

Çeyrek altın: 797,80 lira

Yarım altın: 1.594,10 lira

Cumhuriyet altını: 3.176,20 lira

Altın fiyatları yükselmeye devam ediyor! Gram ve çeyrek altında son durum ne?

ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

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