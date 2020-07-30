CHP’li Gürer: 1 ton patates 1 çeyrek altın etmiyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada yazlık patates hasadını sürdüren Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki üreticilerin yaşadığı mağduriyete dikkat çekti.

Niğde'nin patates üretiminde ülke genelinde ilk sırada yer aldığını, Altunhisar ilçesinde ise erkenci olarak tabir edilen yazlık patates üretiminin yapıldığını vurgulayan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, geçen yıla göre hem kalite hem verim açısından artış gösteren yazlık patates ekiminden, 25 bin dekar alanda 100 bin tona yakın rekolte beklendiğini kaydetti.

“MALİYET 90 KURUŞ, SATIŞ 50 KURUŞ”

Adana ve Ödemiş'te yazlık patates hasadının tamamlandığını, Niğde, Kayseri, Tokat ve Afyon'da ise hasadın devam ettiğini ifade eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Patates üretiminin maliyeti 90 kuruşu geçiyor. Hasadın ilk günlerinde 90 kuruş ila 1 lira arasında satılabilen yazlık patates, bugün 50 kuruşa kadar düştü. İhracatta ön izin şartı kaldırılmasına rağmen talep darlığı nedeniyle tüccar patatese 50 kuruştan fazla para vermiyor. Geçen yıl 1 lira 20 kuruştan satılan yazlık patates, maliyetlerin artmasına rağmen bu yıl 50 kuruşa kadar düştü” dedi.

“2 ÖNEMLİ SORUN”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazlık patates fiyatlarının maliyetinin altında seyretmesinin 2 önemli sebebi olduğunu; bunlardan birinin Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen patateste nakliye maliyetinin yüksek olması, diğerinin ise pandemiden kaynaklı turizm hareketliliğinin olmaması ve bunun sonucu olarak da sahil bölgelerindeki otel ve lokantaların kızartmalık ve yemeklik patates talebinin azalması olduğunu belirtti.

“ORTA DOĞU'YA NAKLİYE SORUNU”

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ürdün ve Irak gibi ülkelere ihraç edilen patates, havaların aşırı sıcak olması nedeniyle korunaklı tırlarla taşınıyor. Kabuğu ince olduğu için sıcaktan etkilenen yazlık patatesin yolda kararmaması için soğutmalı ve güneş korumalı araçlarla sevkiyatının yapılması gerekiyor.

Bu mevsimde Orta Doğu ülkelerine patates taşıyan korunaklı ve soğutmalı araçlar dönüşte ithal ürün getiremediği için aracın dolu gidip boş gelmesi nedeniyle nakliye fiyatı iki katına çıkıyor. Bu durum, tüccara cazip gelmediği için de tarlada yazlık patatese 50 kuruştan fazla para vermiyor. İhracat serbest olsa da nakliye maliyeti tüccarı sınırlı ihracat yapmasına neden olması talebi daraltıyor” şeklinde konuştu.

PANDEMİ TURİZMİ VURDU, ÇİFTÇİ İSE ADETA YANDI

Patates para etmemesinin diğer bir önemli nedeninin de turizmde pandemi kısıtlaması olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Dünyayı etkisi altına alan korona virüs, ülkemizin turizm sektörünü de önemli ölçüde olumsuz yönde etkiledi. Geçen yılın bu dönemine göre yabancı turist sayısında çok önemli azalma görülüyor.

TÜİK verileri bu daralmanın geçen yıl Haziran ayı verilerine göre aynı dönem için %90 lara erdiğini gösteriyor. Ülkemizi bu ayda ziyaret eden yabancı turist sayısı 215 bin seviyelerinde kaldı. Hal böyle olunca, sahil bölgelerinde bulunan otel ve lokantaların, kızartmalık ile yemeklik patates talebinde önemli daralma oldu. Pandeminin turizme olumsuz etkisi, patates üreticisini de ciddi sıkıntıya soktu. Talep daralması nedeniyle, yazlık patates fiyatları geçen yılın da altında kaldı” diye konuştu.

“ÜRETİCİ 1 TON PATATESE KARŞILIK 1 ÇEYREK ALTIN BİLE ALAMIYOR”

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yazlık patateste dekar başına 4 ton hasat yapılabildiğine işaret ederek, “Bugün çeyrek altının fiyatı 700 liraya dayandı. 1 ton patates ise 500 liraya zor satılıyor. Patates üreticisi onca emek ve maliyetle elde ettiği 1 ton patatesine karşılık 1 çeyrek altın bile alamıyor.

Girdi fiyatları artıyor. Gelir düşüyor. Üretimde 2002 yılında 6,5 milyon ton yazlık ve kışlık patates hasat edilirken son yıllarda rekolte 5 milyona kadar düştü. Bu olumsuz tablo, üreticinin ülkemizdeki durumun ortaya konması bakımından önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİ CUMHURBAŞKANINI DİNLEDİ, PERİŞAN OLDU!”

Gürer, pandemi sürecine rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çiftçilere çağrıda bulunarak ‘üretin' ve ‘ekin' dediğini de anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi, cumhurbaşkanının çağrısına uyarak ekti ve üretti. Ancak pandemi süreci üreticinin belini büktü. Korana virüs turizmi vurdu, üretici ise adeta yandı. Hal böyleyken, iktidarın olanı bitene sadece seyretmesi, çözüm üretmemesi üreticiyi kara kara düşündürüyor ve gelecek günler için endişelendiriyor” dedi.

“TMO PATATES ALIMI YAPMALI”

Bu yıl patateste kalite ve verimin iyi olmasına rağmen geçen yıldan 20-30 kuruş daha ucuza satılmasının hem tarım hem de ekonomi bakımından önemli sorunlar doğurabileceğine işaret eden CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kışlık patatesin depolanma olanağı var ancak yazlık patates kabuğu ince, söküm sonrası tüketilmesi gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üzerinden patates alımı yapılıp, kamu kurum ve kuruluş yemekhaneleri ile Askeri birliklerde tüketimin artırılmasının, ayrıca büyük kentlerde sokak arası satıcılarının bu dönemde zabıta baskısına maruz kalmadan satışına olanak tanınmasının ürünün tarlada kalmaması için şimdilik çözüm olabileceğini sözlerine ekledi.