CHP’li Özer: Çocuk işçilerin kaydı tutulmuyor

CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer Sözcü Gazetesi’ne Türkiye’nin en önemli toplumsal sorunlarından biri olan çocuk işçiliğine dair açıklamalarda da bulundu.

Türkiye’de çocuk işçiliğinin ve çocuk işçi ölümlerinin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) sayesinde takip edildiğine dikkat çeken Özer, “İSİG’in verilerine göre 2019’da 67 çocuk çalışırken yaşamını yitirmiş. Bu çocukların yüzde 60’ı tarım işkolunda çalışıyormuş. Yani ölen her beş çocuk işçiden üçü tarım işçisi” diye konuştu.

“ÖLMELERİNE SEYİRCİ KALINMASI DOĞRU DEĞİLDİR”

Tarım işçiliğinin çocuklar için en kötü çalışma biçimleri arasında yer aldığını belirten Özer, gezici mevsimlik tarım işçiliğinin ise özellikle çocuk işçiler için pek çok risk taşıdığını söyledi.

Özer, şunları söyledi, “Barınma ve beslenme koşullarının yetersiz ve sağlıksız olduğu, bulaşıcı hastalık riskinin yüksekliği ve 60 saate varan haftalık çalışma saatlerinin ağırlığı çocukları olumsuz yönde etkiliyor. Böyle ağır koşullarda çalışmalarına ve belki de ölmelerine seyirci kalınması doğru değildir. Bu çocukların ölümlerinin kader olmaktan çıkarılması yönünde konuyla ilgili gerekli araştırmaların yapılması, gerekli istatistiklerin tutularak güncel verilerle sağlıklı politikaların belirlenmesi ve uygulanması gereklidir.”

ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULSUN

TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması için önerge veren CHP’li Özer, resmi olmayan kayıtlara göre Türkiye’de en çok tarım alanında görülen çocuk işçi ölümlerinin güncel verilerle resmi olarak tespit edilmesi gerektiğini belirterek “Bu çocuklar tarım alanında çalışmak yerine sağlıklı ve eşit koşullarda eğitim alarak hayata kazandırılmalıdır. Güncel resmi veriler çıkarılmalıdır. Devlet tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele etme amacıyla ulusal eylem planı hazırlanırken bile çocuk işçi ölümlerinin resmi kaydının yapılmamasının nedenleri ortaya konmalıdır. Tüm bunların tespiti ve araştırılması için Meclis’te bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettik” şeklinde konuştu.

TÜİK’İN ÇOCUK İŞÇİ SAYILARI 2012’DEN KALMA

Bugüne dek çocuk işçi ölümlerine dair hiçbir veri tutmayan TÜİK’in çocuk işçi sayısına ilişkin rakamları da en son 2012’de Hane halkı İş gücü Anketi’ne ekleyerek açıkladığını vurgulayan Özer, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk işçiliğiyle mücadele etmek ve çocuk işçiliğini durdurmak için 2017-2023 yıllarını kapsayacak ‘Çocuk işçiliği ile mücadele ulusal programı’ hazırlamasına, 2018 yılını ‘Çocuk İşçiliğiyle mücadele yılı’ ilan etmesine rağmen hala 2012 verilerini kullanmaktadır. Eski verilerle sağlıklı bir çözüme ulaşılamaz” ifadelerini kullandı.