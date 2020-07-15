Coronada kapora taktiği! Dolandırıcıların hedefinde tatilciler var!

Corona virüsü nedeniyle aylarca evlerinden çıkamayan vatandaşlar yaz sıcaklarının artmasıyla tatil planları yapmaya başladı. Salgın nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen tatilciler bu yıl kiralık villalara çok daha fazla talep gösterdi.

Ancak bu durum kötü niyetli kişilerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İnternetteki emlak siteleri üzerinden tatilde konaklamak için villa kiralayan çok sayıda vatandaş, dolandırıcıların kurbanı oldu, parasını kaybetti.

Vatandaşlar emlak siteleri üzerinden iletişime geçtikleri kişilerle tarih ve fiyat konusunda anlaşıp, istenilen kapora bedelini verilen banka hesabına yolluyor. Rezervasyonunu sorunsuz hallettiğini düşünen vatandaşlar daha sonra kiralamayı yapan kişilere ulaşamıyor. Çok sayıda tatilci dolandırıldığını tatil için gittiği şehirde anlıyor. Çünkü ilanda gösterilen villa gerçekte olmayan bir yer. Dolandırıcılara kaptırılan kaporanın üzerine bir de yol masrafları ekleniyor.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Bu şekilde dolandırılanların sayısı hiç de az değil. Mağdurlar internet siteleri üzerinden şikayetlerini dile getirerek, ilanları yayınlayan emlak sitelerinin uğradıkları zarardan sorumlu olduğunu belirtiyor.

Emlak sitelerinin bu şikayetlere verdikleri cevapta ise, vatandaşların ellerinde bulunana bilgi ve belgelerle savcılıklara başvurması gerektiği belirtiliyor.

AĞAOĞLU: KUMAR OYNAMAKLA EŞDEĞER

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Salgın sonrası villa dolandırıcılığının arttığını belirten Ağaoğlu, tatil planı yapanların dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Düşük fiyatlı kiralamalar konusunda vatandaşları uyaran Ağaoğlu, “Uzaktan, bilmediğin kişilerden, evi görmeden kiralama yapmak kumar oynamakla eşdeğerdir. Vatandaşlar evi görmeden, bire bir muhatap olmadan kiralama yapmamalı. Gitsinler evi görsünler gerekirse komşulara sorsunlar” dedi.

“İLAN ALAN SİTELERİN SORGULAMASI LAZIM”

İnternet siteleri üzerinden yapılan satışlara kesinlikle bir çeki düzen getirilmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, “Kiralama yapanlara ‘Tapu var mı? Kiralama hakkı, yetkisi sana mı ait?’ diye sorulması lazım. Ama bu kurala uyulmuyor. Vatandaşlar kaporayı internet sitesi üzerinden göndermedikleri için yapılacak pek bir şey yok. Cumhuriyet savcılıklarına mutlaka başvuruda bulunsunlar. Mağdurların beraber hareket etmelerinde de fayda var.” açıklamasında bulundu.

Ağaoğlu, villa dolandırıcılarına ek olarak VIP araç üzerinden dolandırılanların sayısının da arttığını belirterek, bu hizmeti almak isteyen vatandaşların mutlaka TÜRSAB belgesi sorması gerektiğini dile getirdi.

SİTELER BU DURUMDAN SORUMLU TUTULABİLİR Mİ?

Avukat Cenk Söbe ise bu tip ilanların yayınlandığı sitelerin garantör konumda olması durumunda sorumlu tutulabileceğini belirtiyor.

İnternet sitelerinin bulunduğu durumunu bilmek gerektiğini belirten Söbe, “Eğer site bu işe aracılık yapan ve garantör durumda ise sorumluluk düşer ve organize işlenen suçtan sorumlu olur. Alacak davasında da sorumlu olur. Neticede sadece o dolandırıcılık yapan kişilere hizmet veren ve onlarla beraber hareket eden bir site ise sorumluluktan kurtulamaz. Ancak sadece ilanı yayınlamakla yetinip bir garanti vermiyorsa ve buna ilişkin bir açıklama ve onay metni koymuş ise sorumlu olmaz. Bu site sadece o villaları değil de başka villaları da yayınlamışsa ve ilanı veren kişileri araştırıp tüm bilgilerini almış ve güvenirliği konusunda üzerine düşeni yapmışsa sorumlu olmaz. Aksi halde sorumlu olabilir.” açıklamasında bulundu.

İşte mağdur olan vatandaşların şikayetlerinden bazı örnekler: