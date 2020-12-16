‘Destek ancak esnafın faturasına yeter’

Salgının ikinci karantina döneminden darbe alan sektörler için açıklanan kira ve hibe destek paketleri esnaf ve işletmelerin beklentilerini karşılayamadı. Milyonlarca esnaf ve işletme sahibinin en azından asgari ücret düzeyinde beklediği destekler beklentilerin oldukça altında kalırken, kredi ötelemeleri ve çalışma ödeneklerine dair bir düzenlemelerin yer almadığı paket esnafı tatmin etmedi. Aylık 1000 TL'lik hibe desteği ile 500-750 TL arasında değişen kira yardımının esnafın ancak faturasını ödemeye yeteceğini anlatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, “Bizim istediğimiz asgari ücret düzeyinde bir yardım yapılması idi. Şimdi bir kapı açıldı artık bundan sonra bu desteklerin devamına ve geri kalana bakacağız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET İSTENDİ

Palandöken, pakete ilişkin yaptığı açıklamalarda mart ayından bu yana hiç kepenk açmayan esnafın da olduğuna işaret ederek, bu konuda daha fazla taleplerinin olduğunu aktardı. Hibe olmasının bir miktar sevindirici olmasına rağmen asıl sıkıntının kredi vadelerinde yaşandığını kaydeden Palandöken, şöyle devam etti: “Bizim talebimiz asgari ücret düzeyinde bir destek talebimiz vardı. Bunun yanında verilen kredilerin süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. 9 aydır kapısını açamayan esnaf var. Bunlar gerçekten zor durumda. 750 ila 500 TL'lik kira desteği ile 1000 TL'lik hibe desteği esnafın elektriğini suyunu ancak karşılayacak. Dolayısıyla bir kapı açıldı iyi ama önümüzdeki dönemde kredilerin ötelenmesi ile ilgili bir gelişme olursa esnafı destekler. Pandeminin ucu açık ne zaman biteceği biteceği belli değil.”

KREDİ DESTEKLERİ DEVREYE GİRMELİ

Turizm sektörü açısından 925 milyon TL'lik erteleme ve indirimlerden oluşan desteği yorumlayan Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, taleplerinin bir kısmının hayata geçtiğini aktararak, “KÇÖ ve ücretsiz izin, sektör kuruluşlarının kredi yapılandırmaları veya yeni krediye ulaşmaları için oluşturulacak KGF'nin 2021 yılında da devam etmesi bizim için çok önemli” dedi.

SEKTÖRÜN 3'TE 1'İ AÇILAMAYABİLİR

Açıklanan desteklerin küçük işletmeler açısından en azından bir yaraya merhem olduğunu aktaran Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, 200 bin işletme ile bunların tedarikçilerinin zor durumda olduğunu aktardı.

Asıl taleplerinin HES kodu zorunluluğu ile restoranların da açılışına izin verilmesi olduğunu kaydeden Bingöl, “AVM'lere HES kodu ile giriliyor bize neden gelinemiyor? Restoran ve işletmelerin büyük bir kısmı turizm belgeli değil bu teşvikler bizi kapsamıyor. Önlemler alınmaması halinde, sektörde faaliyet gösteren işletmelerin 3'te 1'i ikinci dalganın ardından açılış yapamayabilir. Kapalı kaldığımızda tedarikçilerimizde zorda kalıyor” dedi.

ESNAFIN DERDİNE DERMAN OLMAYACAK

Açıklanan paketin mağdur olan esnafın derdine derman olamayacağını belirten Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ekrem Birsen, “Bizim beklentimiz doğrultusunda çıkmayan bir karar oldu. Gerçekten biz esnaf ve sanatkarların daha mağdur gruplara daha çok hibe yardımı yapılmasından yanaydık” dedi.

Denizli'de berberlik yapan Mesut Yurdakul ise sınırlamalar nedeniyle ancak günü kurtarır duruma geldiklerini söyledi.

DÜKKANI AÇMAK BİLE ZARAR YAZIYOR

Denizli'de kafe işletmecisi olan Cüneyt Kapusuz işlerinin yüzde 90 gerilediğini belirterek, “Artık dükkanı açmak bile zarar yazıyor. Destek paketi yeterli değil. Bu şartlar altında esnaf fazla dayanamaz” dedi.

Aydın'da lokantacı esnafı olan Süleyman Deveci ise “Artık dayanacak güç kalmadı. Birkaç güne kadar biz de işyerini kapatacağız. Buna mecburuz” diye konuştu.