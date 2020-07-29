Deutsche Bank’ın zararı beklenenden az: 77 milyon euro

Deutsche Bank, 2020 yılının ikinci çeyrek raporunu paylaştı. CNBC'de yer alan habere göre, banka 77 milyon euro zarar açıkladı. Banka, 133 milyon euroluk zarar tahminlerinden daha iyi bir performans göstermiş oldu.

Deutsche Bank, geçen yıl aynı dönemde 3.2 milyar dolar zarar etmiş ve yeniden yapılanmaya gitmişti.

Banka ayrıca kredi kayıplarını karşılamak için de kenara 761 milyon euro para ayırdı. İlk çeyrekte bu rakam 506 milyon euroydu. Deutsche Bank, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6.2 milyar euro gelir elde ederken, bu sene gelirlerini 6.3 milyar euroya yükseltti.

‘HEDEFLERİMİZE ULAŞMA YOLUNDA İLERLİYORUZ'

CEO Christian Sewing yaptığı açıklamada, “Zorlu bir ortamda gelirlerimizi artırdık ve maliyetleri kısmaya devam ettik. Hedeflerimize ulaşma yolunda düzgün bir şekilde ilerliyoruz. Bu sayede kredi zararları için daha yüksek karşılıklar ayırıp, müşterilerimizi zor koşullar altında desteklememize rağmen kârlı kalabildik” dedi.

CFO James von Moltke ise yatırım bankacılığı gelirlerinin yüzde 46 artıp, 2.7 milyar euroya ulaştığını dile getirerek, “Bu sayede artan kredi zararlarını büyük ölçüde finanse etmeyi başardık. Yılın ikinci yarısında kademeli bir normalleşme bekliyoruz” ifadelerini kullandı.