Doğalgazda “al ya da öde” riskine karşı tüketimi teşvik adımı

BOTAŞ, ağustos ayı doğalgaz tariflerinde değişikliğe gitmedi ancak tüketimi “teşvik” edecek bir adım attı.

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, sanayici ve elektrik üreten santraller, sözleşmelerinin üstünde gaz talep ederse, her bin metreküp ek gazı 1400 TL yerine 1260 TL'den tüketecek.

Sektör kaynakları, bu adımın tüketimi özendirmek için atılmış olabileceğine işaret ederek, “Normalde taahhüt edilenin üstünde gaz çekilirse, daha yüksek fiyat söz konusu olurdu. BOTAŞ, tüketimi özendirmeyi, olası ‘al ya da öde' riskini azaltmayı hedefliyor görünüyor” dedi.

İTHALAT MALİYETLERİ DÜŞTÜ

BOTAŞ'ın, üçüncü çeyrekte Rusya'dan ithal ettiği her bin metreküp gazın fiyatı (petroldeki gevşemeye bağlı olarak) 230 dolar düzeyinden, 183 dolara kadar geriledi. Yüklü miktarda ithal edilen LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) alımları da Botaş’ın ithalat maliyetlerini ciddi şekilde düşürdü.

Şirket, bu çerçevede 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde yüzde 9.6, santral tarifesinde yüzde 12.5 indirim yaptı. Sanayi (vergiler hariç) 1550 TL'den ve santraller 1600 TL'den 1400 TL'ye çekildi. Konutta tarife değişmedi.

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RUS GAZINDA ‘AL YA DA ÖDE’ FATURASI

2015’te yüzde 55,31 olan Rusya’nın Türkiye’nin gaz ithalatındaki payı, 2020’nin ilk be ayında yüzde 20’ye kadar geriledi. Türkiye, mevcut boru gazı sözleşmelerine göre daha ucuz olan LNG alımının yanı sıra Rus gazına kıyasla fiyat avantajı olmayan Azeri gazı alımlarını artırdı. Azeri gazının payı 2017’de yüzde 11,85 iken 2020’nin ilk beş ayında yüzde 33’e sıçradı.

Ancak sözleşmelere göre Rusya’dan yıllık gaz ithalatı için verilmiş bir taahhüt var. Geçen sene taahhüdün altında kalındığı için 2,6 milyar dolarlık fatura çıkmıştı. Bu sene faturanın daha da yükselmesi bekleniyor.

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