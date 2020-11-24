Dolar ve euroda sert yükseliş! Piyasalarda son durum…

Hazine Temmuz 2018’den beri gerçekleştirmediği 10 yıllık gösterge tahvil ihracı yanında bugün 7 yıl vadeli değişken faizli tahvili de ilk kez ihraç edecek.

Hazine artan borçlanma maliyetlerinin borç rasyolarına uzun vadeli etkisini azalmak için iki yıldır daha çok değişken faizli ya da kısa vadeli borçlanmaya yöneldi.

Kısa vadeli borçlanmaya yönlenme Hazine’nin iç borç stokunun ortalama vadesini 10 yıllık ihraçları bıraktığı dönemdeki 4.2 yıldan 2.8 yıla kadar düşmesine neden oldu. Bu seviye 2012 yılından beri en düşük oldu. QNB Finansbank’ın raporunda “10 yıllık tahvile gelecek talep miktarı, yabancı yatırımcı ilgisi açısından gösterge olacak” denildi.

Gösterge 10 yıllık tahvil genel olarak hem yerli hem de yabancı portföylerinde bulunsa da daha çok yabancılar tarafından tercih ediliyor.

Yabancı yatırımcılar Hazine’nin TL cinsi borçlanma piyasasındaki payını bir kaç yılda %20-25 seviyesinden %3’lere doğru azalttı. Bu düşüşte doğru para politikasının uygulanmasına ilişkin endişeler rezerv satışları ve güven belirleyici oldu.

Berat Albayrak’ın sürpriz istifası sonrası ise yabancı yatırımcılar Türkiye pozisyonlarını uzun bir aradan sonra artırmaya başlamış durumda.

TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına Albayrak istifası sonrası haftada yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017’den beri en büyük giriş oldu. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

Dolar/TL ekonomi yönetiminde yaşanan değişim öncesi işlem 6 Kasım’da gördüğü 8.58 zirvesinden 7.5’li seviyelere kadar geriledikten sonra yükselişe geçti.

TL SERT DEĞER KAYBETTİ

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Dün piyasada bir çok kişi birbirine TL’nin neden değer kaybettiğini soruyordu. Çünkü bu hareketi tetikleyecek bir haber akışı vardı diyemeyiz. Almanya AB gemi olayı biraz satışı tetikledi diyebiliriz. Siyasi gelişmeler de öyle ancak TL’de %10 değer kazancının ardından kar satışlarının %1 civarında kalmasını beklerdik. Dün %2’nin üzerinde hatta daha fazla kayıp yaşandı” dedi.

Aynı bankacı, “TL’deki kayıp için ana belirleyicinin lokallerin altın başta olmak üzere döviz alımları olduğunu görüyoruz. Yabancı yatırımcı girişi 6 Kasım’dan sonra düne kadar aralıksız devam etti. Ancak 7.5 seviyesi aşağı yönde kırılamadığında yabancı yatırımcının da girişlerini azalttığını gördük. Bu süreç lokal alımları ve 7.8 seviyesinde yabancı yatırımcının zarar kes (stop-loss) emirlerinin çalışmasıyla tetiklenmiş görünüyor. Yerlinin TL konusunda ikna edilmesi gerekiyor. Ayrıca ekonomi yönetiminin, siyasetin sadece ekonomi değil hukuk demokrasi ve uluslararası ilişkilerde de değişimi gösterecek daha net adımları da görmek istediğini anlıyoruz.”

Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül, ekonomi ve yargı reformları için dün bir araya geldi. İki bakanın bu hafta da iş dünyasını dinlemesi bekleniyor.

Lokal yatırımcılar, 5 milyar dolara ulaştığı hesaplanan 9-13 Kasım haftasındaki yabancı girişinin aksine TL’deki değer kazancını döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi.

Lokaller yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdılar. Bu yıl yabancı para mevduat hacminde artış 32 milyar doları aştı. Bankacıların hesaplamalarına göre lokal talep geçen hafta ve dün de devam etti.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün 1327.5 kanal direncinin dışına çıkıldığı ve 1336 seviyesi görülmesine rağmen bu yükselişin ayı tuzağı olarak kaldığı ve yine kanal içerisine gün içerisinde dönüldüğü belirtilerek, “1299 gün içi en düşük görülmesine rağmen 1310 desteği üzerinde kapandık.

Dünkü düşüş bir düzeltme, realizasyon hareketiydi. 1275 kanal desteği kırılmadığı sürece yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyoruz. Bugünde 1310 destek olmak üzere 1331 direncine doğru dünkü düşüşün tepki denemesi görülebilir. Desteklerimiz 1310 ve 1275 olarak izleyebiliriz” denildi.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan bültende geçen son iki haftanın en dikkat çeken para birimlerinden birinin TL olduğu belirtilerek, “Geçtiğimiz haftalarda ekonomi yönetiminde yaşanan değişiklikler ve ardından TCMB'nin kasım ayı toplantısında 475 baz puanlık faiz artırımı dolarda sert aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmasına neden olmuştu.” denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlayacağına yönelik söylemlerinin paritede aşağı yönlü hareketlenmeleri destekleyen bir başka unsur olarak karşımıza çıkmıştığı belirtilen açıklamada, “Yeni haftaya başladığımızda ise dolar/TL’nin yükselişler ile haftanın ilk işlem gününe başladığını gördük.

Dolar/TL’de teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.95519 – 8.08781 – 8.20265 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 7.85404 – 7.75415 – 7.60190 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

2075 zirvesinin ardından ilk kez eylül ayında test edilen ancak altında günlük mum kapanışı yapılamayan 1860 desteği, dün itibarıyla kırıldı ve gece Asya seansında düşüşünü derinleştirerek 1821'e kadar geriledi.

Gün içerisinde ilk olarak 1815 desteği takip edilecek. Ancak 1795 seviyesi de 200 günlük ortalamaya denk gelmesinden ötürü oldukça önemli bir teknik destek konumunda.

Olası tepkilerde ilk olarak tekrar 1860'ın üzerinde tutunup tutunamama durumu kontrol edilebilir. Bununla birlikte haftalık bazda ana direnç 50 günlük hareketli ortalama bölgesi olarak görülebilir.