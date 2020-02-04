Dolar ne kadar oldu? (04.02.2020)

Suriye’nin İdlib kentinde yedi Türk askeri ve bir sivilin Suriye rejim güçlerinde gerçekleştirilen saldırılarda şehit olması sonrası piyasalarda Türkiye’nin Suriye’deki mevcudiyeti ve Rusya ile ilişkiler daha yakından izleniyor.

İdlib başta olman üzere Suriye’ye yönelik son dönemde jeopolitik endişeler artmış durumda. Ancak bunun fiyatlamalara yansıması henüz sınırlı.

Geçen hafta başında 5.95 civarında dar bantta bir seyir izleyen kur haftanın son işlem gününde ise 5.9890’a kadar yükselerek 30 Mayıs 2019’dan beri gün içinde görülen en yüksek seviyeyi test etti.

Dolar/TL dün sabah saat güne 5.98’li seviyelerden başladıktan sonra dün gün içinde anlamlı bir değişim göstermedi.