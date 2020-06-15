Dolar ne kadar oldu? (15.06.2020)

Güne dolar/TL güne 6,82, Euro/TL 7,67 seviyelerinden başladı.

Salgında ikinci dalga olabileceğine dair endişeler, küresel piyasalarda iyimserliğin azalmasına neden oluyor.

Ülkelerin corona virüsünün yayılmasını sınırlamak için devreye aldığı kısıtmaları kademeli olarak kaldırmasının ve hükümetlerin ekonomik teşvik adımlarının etkisiyle küresel piyasalarda ortaya çıkan iyimserlik, salgına dair belirsizliğin artmasıyla yerini tekrar riskten kaçış eğilimine bırakıyor.

Asya borsaları ve petrol fiyatları Pekin’de ikinci dalga endişeleriyle yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi sonucunda gerilerken, Çin’den gelen zayıf veri piyasalarda daha fazla baskı yarattı.

Pekin’de, son günlerde büyük bir toptan gıda pazarıyla bağlantılı onlarca yeni Covid-19 vakası bildirildikten sonra risk iştahı zayıfladı. Yetkililer merkezi kapattılar ve yakında konutların bulunduğu bölgeleri tecrit altına aldılar. Yatırımcılar ayrıca, Cumartesi günü 25 binden fazla yeni vakanın bildirildiği ABD’de vakalarda da artış nedeniyle endişeli.

Türkiye’de de günlük vaka sayısı 14 Haziran Pazar günü 1562 olarak açıklandı.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

Petrol Çin’de ve ABD’de yeni corona virüsü enfeksiyonlarının yakıt talebini baskılayabileceği endişelerini artırması sonucunda yüzde 2’den fazla gerileyerek geçen haftaki kayıplarını artırdı.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 2.3 düşüşle 37.84 dolara geriledi. ABD hafif ham petrolü yüzde 3.3 düşüşle 35.08 dolara geriledi.

ALTINDA YATAY SEYİR

Altın fiyatları salgına dair artan endişelerinin yatırımcıların risk iştahını azaltmasıyla yatay seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,729.40 dolar ile yatay hareket ediyor.