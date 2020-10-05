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Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Ekim'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Eylül ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay için kira artış oranı yüzde 11,47 oldu.

11:35 -
Haberler Ekonomi
Ekim ayı kira artış oranı belli oldu

TÜFE’nin 12 aylık ortalaması baz alınarak uygulanan kira artış oranı Ekim ayı için yüzde 11,47 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,47 ile beraber 1 bin 114,7 TL’ye yükselecek.

NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

İHA

Ekim ayı Ekonomi enflasyon Eylül ayı zam
Son güncelleme: 11:38 05.10.2020
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