Elon Musk’tan Twitter CEO’su Dorsey’e destek

Koltuğu sallantıda olan Twitter CEO’su Jack Dorsey’e, Tesla’nın CEO’su Elon Musk’tan destek geldi. Twitter’da yüzde 5’lik hisse alan ve yönetim kurulunda dört isimle temsil edilen fon şirketi Elliott Management’in, Dorsey’in CEO’luktan alınması dahil şirkette bir dizi değişiklik için harekete geçtiği basına yansımıştı.

Musk, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Twitter CEO’su olarak Jack’i desteklediğimi söylemek istiyorum, onun iyi bir kalbi var” ifadelerine yer verdi.

Paul Elliott Singer’a ait aktivist fon Elliott Management, Dorsey’in hem Square hem de Twitter’ın CEO’luğunu birlikte yürütmesi ve Twitter’a yeterince odaklanmamasını değişiklik planında argüman olarak kullanıyor.

Elon Musk’ın da hem Tesla hem de SpaceX CEO’su olduğu biliniyor.

Just want say that I support @Jack as Twitter CEO. He has a good ❤️.

— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2020