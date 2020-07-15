Emekli maaşları ve bayram ikramiyelerinin yatacağı günler belli oldu!

Geçtiğimiz bayramda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 1.000 TL (Bin) olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini maaşlarını aldıkları bankalardan çekebilecek. Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşın merakla takip ettiği bayram ikramiyeleri için tarih yaklaşıyor. Bu sene 31 Temmuz'a denk gelen Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih de netleşti.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK emeklileri için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur emeklileri için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını ifade etti.

ZAM FARKLARI DA YATACAK

Bakan Selçuk Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ağustos ayına ilişkin aylıklarının, Kurban Bayramına denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceğini kaydetti.

Bu kapsamda Ziraat Bankası'ndan her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak.