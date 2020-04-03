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Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı mı? Nisan ayı Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan evde bakım maaşı için ödeme sorgulamaları e devlet üzerinden yapılıyor. Peki evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

12:36 -
Haberler Ekonomi
Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı mı? Nisan ayı Evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı merak konusu oldu. Mart ayına ait evde bakım maaşı hangi illere yatırıldı? Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Öğrenilen bilgilere göre evde bakım maaşları hiçbir şehirde yatmadı. Evde bakım maaşları yatırıldığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilir…

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

e-devlet Nisan ayı
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