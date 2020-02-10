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Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Evinde engelli, hasta ya da kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan yakınlarına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı merak konusu oldu. Peki Şubat ayına ait evde bakım maaşı yatırıldı mı? Evde bakım maaşı nasıl öğrenilir? İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı…

08:26 -
Haberler Ekonomi
Evde bakım maaşları yatırılmaya başladı mı? Şubat ayı evde bakım maaşı sorgulama sayfası…

Yüzde 50'nin üzerinde engeli bulunan ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde bakım maaşı her ay ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATIRILDI MI?

Evde bakım maaşları il il yatırılıyor. Henüz hiçbir ilde evde bakım paraları yatırılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Evde Bakım maaşı ödemeleri sorgulama e-devlet üzerinden yapılmaktadır. Bunun için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde sıralanabilir.

https://www.turkiye.gov.tr/aspb-engelli-evde-bakim-odeme-sorgu linkine tıklayın.

Eğer e-devlet siteminde kimlik doğrulaması yapmadıysanız otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfada kimlik doğrulaması yapmanız gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak (kimlik doğrulaması yapmak) için gerekli bilgiler TC kimlik numarası ve e-devlet şifresidir.

Eğer e-devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden alabilirsiniz.

Bilgileri eksiksiz girdikten sonra giriş yapıp otomatik olarak yönlendirileceğiniz sayfadan evde bakım maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

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