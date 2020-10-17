Foreks gelirinden stopaj alınacak

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni istihdam paketinde yer alan düzenlemeye göre banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek kaldıraçlı alım/satım (foreks) işlemlerinden elde edilecek gelirden stopaj kesilecek.

Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor ve süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda yetki Cumhurbaşkanı'nda.

Düzenlemenin, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

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