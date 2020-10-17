Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Foreks gelirinden stopaj alınacak

Yeni sunulan bir kanuna göre foreks işlemlerden elde edilen gelirden stopaj alınması bekleniyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:01, 17/10/2020
Haberler Ekonomi
Foreks gelirinden stopaj alınacak

İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Yeni istihdam paketinde yer alan düzenlemeye göre banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla gerçekleştirilecek kaldıraçlı alım/satım (foreks) işlemlerinden elde edilecek gelirden stopaj kesilecek.

Maddenin uygulama süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılıyor ve süreyi beş yıla kadar uzatma konusunda yetki Cumhurbaşkanı'nda.

Düzenlemenin, 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

İlginizi ÇekebilirForex nedir? Forex piyasası nasıl çalışır?Forex nedir? Forex piyasası nasıl çalışır? İlginizi ÇekebilirKambiyo vergisi ve mevduatta stopaj oranları düşürüldüKambiyo vergisi ve mevduatta stopaj oranları düşürüldü

 

Altın banka Cumhurbaşkanı Ekonomi TBMM uygulama
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more