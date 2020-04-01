G20’de salgına karşı mali teşvikte ilk sırayı ABD, son sırayı Hindistan aldı

Corona virüsü salgını küresel ekonomiye ağır darbe vururken, hükümetler de salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için teşvik paketleri açıklıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) sitesinde, 192 ülkede hükümetlerin salgına karşı aldıkları mali ve parasal önlemler sıralanıyor. Ülkelerin açıkladıkları paketlerin büyüklükleri de, ciddi farklılıklar gösteriyor.

IMF kayıtlarına göre, G20 ülkeleri arasında milli gelire oranla en yüksek “mali teşvik paketini”* ABD açıkladı. 2 trilyon dolarlık teşvik paketini geçen günlerde onaylayan ABD’nin teşvik paketinin büyüklüğü, milli gelirinin yüzde 10’u seviyesinde oldu.

G20’de ikinci sırayı, milli gelirinin yüzde 9,7’si büyüklüğünde mali teşvik paketi açıklayan Avustralya aldı. Üçüncü sırada ise yüzde 4,5’lik paketle Almanya yer aldı.

Türkiye’de hükümet, 75 milyar TL’lik mali teşvik paketi açıklamıştı. Bu rakam, milli gelirin yüzde 1,5’i seviyesindeki bu rakamla Türkiye, G20 ülkeleri arasında sekizinci sırada yer alıyor.

G20 ülkeleri arasında, mart sonu itibarıyla milli gelire oranla en düşük mali teşvik paketini Hindistan açıkladı. Hindistan’ın açıkladığı paket, milli gelirinin yüzde 0,1’i seviyesinde kaldı.



* IMF sitesinde parasal ve mali tedbirler ayrı ayrı sıralanıyor. Bu karşılaştırmada sadece “mali teşvik” kalemleri yer alıyor.