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Gelir vergisi beyanname süreleri uzatıldı

2020 birinci geçici vergi dönemine ait gelir ve kurumlar geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 28 Mayıs sonuna kadar uzatıldı.

08:18 -
Haberler Ekonomi
Gelir vergisi beyanname süreleri uzatıldı

2020 birinci geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 12 Mayıs 2020 tarihli ve 130 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 18 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2020 I. Geçici Vergi  Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Mayıs 2020 Perşembe günü sonuna kadar uzatıldı. (FOREKS)

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Son güncelleme: 08:22 13.05.2020
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