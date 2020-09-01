Google’dan Türkiye’deki reklamlara yüzde 5 kesinti

Google, Türkiye'de yayınlanan reklamlar için ek yüzde 5'lik kesinti yapmaya başlayacağını açıkladı.

Google tarafından yapılan açıklamada, “1 Kasım 2020 tarihinden itibaren Türkiye’de sunulan reklamlar için bir sonraki faturanıza veya hesap özetinize yüzde 5 Türkiye Yasal İşletme Maliyetleri eklenecektir. Türkiye’deki düzenlemelere uymanın karmaşıklığı ve maliyetindeki önemli artışlar nedeniyle Yasal İşletme Maliyetleri eklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

DİJİTAL HİZMET VERGİSİ MART AYINDA GELMİŞTİ

7 Aralık 2019'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 1 Mart 2020'den itibaren uygulanmaya başlanan Dijital Hizmet Vergisi'nde ilk hasılatDijital Hizmet Vergisi’nde ilk ay hasılatı 67,6 milyon TL olmuştu.

Cumhurbaşkanı bu oranı, hizmet türleri itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte yüzde 1’e kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya yetkili.

Tebliğe göre, dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri, sesli, görsel veya dijital herhangi bir içeriğin dijital ortamda satışı ile dinlenmesi, izlenmesine, oynanması veya elektronik cihazlara kaydedilmesi veya bu cihazlarda kullanılmasına yönelik dijital ortamda sunulan hizmetler, kullanıcıların birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri dijital ortamların sağlanması ve işletilmesi hizmetlerinden elde edilen hasılat dijital hizmet vergisine tabi.