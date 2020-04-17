Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İşte yıl sonu dolar/TL beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan Ayı Beklenti Anketi'nde yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi 6,93 TL oldu. Mart anketinde beklenti 6,51 düzeyindeydi. 

Sozcu.com.tr
14:38 -
Haberler Ekonomi
İşte yıl sonu dolar/TL beklentisi

Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan Ayı Beklenti Anketi sonuçları yayımlandı. Buna göre, Mart’ta 6,51 olan 2020 sonu dolar/TL beklentisi, Nisan anketinde 6,93’e yükseldi.

Mart’ta 6,66 olan 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise Nisan’da 7,11’e yükseldi.

Mart anketinde yüzde 3,3 olan 2020 yılı büyüme beklentisi Nisan’da yüzde -0,6’ya geriledi.

Mart anketinde yüzde 9,98 olan 2020 sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan’da yüzde 9,76’ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,51 iken, bu anket döneminde yüzde 9,70 oldu.

2020 yılı Nisan ayı Beklenti Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 60 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

büyüme Dolar Merkez Bankası Nisan ayı Türkiye
Son güncelleme: 14:47 17.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more