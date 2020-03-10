Jack Dorsey şimdilik Twitter’ın patronu olarak kalmaya devam edecek

Twitter'ın yeni hissedarlarının firmanın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey'i görevinin başında tutmaya karar verdikleri öğrenildi.

Bloomberg'de yer alan habere göre firmanın yeni yatırımcıları Elliot Management ve Silver Lake firmanın CEO'su Jack Dorsey'i görevinin başında bırakma kararı aldı. İki firmanın belirlediği üç kişi Twitter'ın yönetim kuruluna girerken bu üç kişinin oluşturduğu değerlendirme komitesi şimdilik yola Dorsey ile devam etme konusunda anlaştı.

Silver Lake'in Twitter'a 1 milyar dolar yatırım yapacağı belirtilirken Twitter'ın önümüzdeki yıl borsadaki hisselerinden 2 milyar dolarlık bir geri alım yapması bekleniyor.

Dorsey'in şirketteki geleceği hâlâ net değil. CEO'nun yılın altı ayı Afrika kıtasından çalışmak istemesi şu an yönetimde ciddi bir kriz oluşturuyor. Dorsey bu kararını gözden geçiriyor.

Konuyla ilgili kaynakların verdiği bilgilere göre; yeni yönetimin amaçlarından biri Twitter'a reklam veren kullanıcı sayısını yüzde 20 artırmak.

Eğer şirket önümüzdeki dönemde bu hedeflerini gerçekleştiremezse şirket satılabilir veya Dorsey görevinden alınabilir.