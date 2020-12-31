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Kamu işçilerine tediye ödemesinde tarihler belli oldu

6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29 Ocak 2021, diğer yarısı ise 11 Mayıs 2021 tarihinde ödenecek.

Güncellenme: 08:55, 31/12/2020
Haberler Ekonomi
Kamu işçilerine tediye ödemesinde tarihler belli oldu

Kadroya geçen kamu ve taşeron işçilerine tediye ödeme tarihleri belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2021 yılında ilave tediyenin birinci yarısı 29/1/2021, diğer yarısı 11/5/2021 tarihinde ödenecek.

Söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına 2021 yılında, aynı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 24/12/2021 tarihinde ödenmesine karar verildi.