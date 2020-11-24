Kapasite kullanımı yükseldi

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, 2020 kasım döneminde bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 kasım dönemi imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıkladı. Buna göre, imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 seviyesinde gerçekleşti.

2020 yılı Kasım ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1708 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.