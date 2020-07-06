Katar devleti Türk şirkete ortak oldu

Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA) gıda yatırımlarından sorumlu şirketi Hassad Food, Tiryaki Agro’nun organik gıda ve yem üretimi alanındaki yurt dışı iştiraki Sunrise Foods’ta azınlık hissedarı oldu. Finansbank’ın sahibi Katar Ulusal Bankası’nın yüzde 50 hissesi QIA bünyesinde bulunuyor.

Tiryaki Agro’dan yapılan açıklamada, bu anlaşma ile birlikte iki şirketin yeni pazarlarla birlikte uluslararası operasyonların genişletilmesi için çalışacağı ifade edildi.

Açıklamada satın alma bedeli ile ilgili bir bilgi ise yer almadı.

Tiryaki Agro Gıda CEO’su Süleyman Tiryakioğlu, Tiryaki Agro Gıda olarak 80 ülkede faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Bu ortaklık, iştiraklerimiz arasında yer alan ve özellikle organik gıda ve yem üretiminin yanı sıra satışı konusunda da dünya lideri olan Sunrise firmamız için büyük önem arz ediyor… Bu kapsamda, uluslararası organizasyonlarımızı daha da büyütmek ve yeni pazarlara açılmak için Hassad ile iş birliğimiz gücümüze güç katacak” dedi.

Hassad Gıda CEO’su Mohamed Badr AlSadah ise, “Hassad olarak, Sunrise’ı organik gıda ve yem ürünlerinde yüksek büyüme potansiyeline sahip, uzun vadeli bir stratejik ortak olarak görüyoruz. Sunrise; ticaret, lojistik ve liman yönetimi gibi eşsiz bir kombinasyona sahip yapıda. Hassad'ın değer yaratma konusundaki deneyimiyle birlikte ortaya harika bir sinerji çıkacağına eminiz. İki şirketin bu yetenekleri, faaliyet gösterilen alanlarda tüm paydaşlara daha fazla değer katacak” dedi. Katar ve Türkiye arasındaki ilişkinin önemini de vurgulayan AlSadah, “Bu ortaklık, iki ülke arasındaki başarılı ilişkide yeni bir kilometre taşı olarak yer alacak” dedi. (REUTERS-SOZCU.COM.TR)