Kıdem tazminatında kritik gün

Türkiye’nin gündemnde son dönemde yine kıdem tazminatı var. Hem işçi hem de işveren tarafının karşı çıktığı kıdem tazminatı reformu bugün Beştepe’de masaya yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Beştepe’de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile beraberindeki TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TİSK Başkanı Özgür Burak Akyol, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan’ı kabul edecek.

İLGİLİ HABER İşçilerden kıdem tazminatı düzenlemesine büyük tepki

İKİ FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

Çalışanların ve sendikaların büyük tepkisini çeken kıdem tazminatı reformunda iki formül gündemde. Üzerinde çalışılan iki formülün birincisine göre çalışanın 30 günlük kıdem tazminatının 11 günü fona devredilecek. Çalışanın bu parayı 56 yaşından önce sadece evlilik, konut alımı, sağlık gibi gerekçelerle çekebilmesi öngörülüyor.

Diğer bir formüle göre ise işçilerden yüzde 6’lık prim kesintisi yapılacak. Kıdem tazminatı fonu uygulamasına 1 Ocak 2022 tarihinde geçilmesi planlanıyor. Mevcut çalışanların, sistem değişikliğine kadar olan döneme ait kıdem tazminatına ilişkin haklarının saklı kalması bekleniyor.

Belirlenecek yeni sistemin 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: KIRMIZI ÇİZGİME DOKUNMA

Geçtiğimiz günlerde Türk-iş Genel Başkanı Ergün Atalay kamuoyunda tartışılan kıdem tazminatı söylentileriyle ilgili harekete geçtiklerini belirtilerek 1 Mayıs'ta ‘kırmızı çizgime dokunma’ mesajı verileceğini söylemişti.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay kamuoyunda tartışılan Kıdem Tazminatı fonu ile ilgili “kıdem tazminatında kazanılmış haklarda geriye gidişe izin vermeyeceğimizi herkes bilsin” diye konuşmuştu.

Atalay, “İşçinin haklarını geriye düşürecek hiçbir teklifi imzalamam. Tek başıma kalsam da, ölsem de kıdemi vermem” demişti.

DİSK DE KARŞI

Yeni kıdem tazminatı görüşmelerine çağrılmayan DİSK de, konu hakkında yazılı açıklama yapmıştı. DİSK Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu tarafından yapılan açıklamada, “İşçinin alın terinin, emeğinin karşılığı olan kıdem tazminatını kimseye yedirmeyiz.” ifadeleri kullanılmıştı.

İLGİLİ HABER Sendikalardan olası kıdem tazminatı düzenlemesine büyük tepki

ÖZCAN: BUGÜNÜN KONUSU DEĞİL

Sözcü gazetesi sosyal güvenlik yazarı Sezgin Özcan konu hakkında sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunmuştu.

İşçi ve işveren taraflarının düzenlemeyi kabul etmek istemediğini hatırlatan Özcan, “Bu düzenlemeyi işçi tarafı kabul etmiyor. Çalışanın maaşından prim kesilmesine itiraz ediyorlar. İşveren de 30 gün karşılığında 8.5 gün prim ödemek istemiyor. Diyeceğim şu ki; bu bana göre bugünün konusu değil. İlgiyi başka tarafa çekmek için atılan bir adım. 2023 yılında seçime gidecek bir iktidarın hem işçi hem de işveren tarafının karşı çıktığı bir uygulamayı 2022 yılında devreye alması bana pek mantıklı gelmiyor.” açıklamasında bulunmuştu.