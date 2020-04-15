Kırmızı et ve sütte kriz kapıda uyarısı!

Tarım Kredi Yem fiyatlarına, son 2 ay içerisinde yüzde 25 yakın zam yaptı. Son yapılan zamla birlikte buzağı başlangıç yemi kooperatif karı hariç, fabrika çıkış peşin fiyatı 81.74 TL'ye çıktı.

Zamların ardından Türkiye'nin en fazla büyükbaş hayvan sayısına sahip il olan Konya'da üreticiler kara kara düşünüyor.

Yapılan zamları ve üreticiye etkisini Sözcü'ye değerlendiren Konya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Nazif Karabulut, son zamlarla birlikte üreticinin dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

“ÜRETİCİ HAYVANINI BESLEYEMİYOR”

“Et ve süt üreticisinin sorunlarına çare bulunmazsa önümüzdeki aylarda ciddi bir gıda krizi yaşamamız kaçınılmaz” diyen Nazif Karabulut, şöyle konuştu:

* 63 lira olan yem şu anda 80 lira, 75 lira olan yem 85-90 liraya dayandı. Yem üreticilerine, bakanlığın acil müdahale etmesi gerekiyor.

* Bazı yerlerde stokçuluk olduğunu görüyoruz. Yem üreticilerinin de stokçuluk ve fırsatçılık yaptıkları denetlenmesi gerekiyor. Hayvan üreticisinin üzerinden bu yük kalkması lazım. Zamların keyfi olduğunu düşünüyoruz.

* Yem üreticisi de zam gerekçesini dövize ve hammaddeye bağlıyor. Yemin içinde kullanılan arpa, buğday ve mısır gibi ürünler geçen seneki fiyatla aynı durumda.

* Saman fiyatları da son 9 ay içerisinde yüzde 300 zamlandı. Haziran-Temmuz aylarında 45 kuruştan aldığımız samanın fiyatı şu an 1 lira 30 kuruşa yükseldi.

* Üreticinin bu duruma dayanacak hali kalmadı. Şu an salgından dolayı lokantalar ve restoranlar kapalı. Üretici hem hayvanını kestiremiyor hem de besleyemiyor. Bu duruma acil bir çözüm üretilemezse önümüzdeki birkaç içerisinde gıda krizi kaçınılmaz.

“SÜT ÜRETİMİNDE BÜYÜK BİR DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR”

Süt üretiminde de büyük bir düşüş beklediklerini vurgulayan Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Şu an kırmızı et üreticisinin yanında süt üreticisi de çok zor durumda. Üretici artık hayvanına bakamıyor. Bu da süt üretimine ve kalitesine yansıyacak.

* Bazı bölgelerde küçük mandıralar çiğ süt alımı daralttığı yönünde besicilerden serzeniş gelmektedir.

* Bölgelere göre değişen sorun genişlerse süt alımı daralırsa süt üreticisi büyük sıkıntıya girer, Süt ineklerin sağılmaması halinde süt üretiminde sorun yaşanır. Sonuçta süt ineği kesime gider. Süt açığı oluşur.

“YEM FİYATLARININ 60 LİRAYA DÜŞÜRÜLMESİ GEREKİYOR”

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın duruma acil bir şekilde el atması gerektiğini belirten Karabulut, “Hükümetimiz marketleri denetlediği gibi yem üreticilerini de denetlemesi gerekiyor ve haksız zam yapanların ceza alması gerekiyor. Üretimin devam edebilmesi için yem fiyatlarını 60 liraya düşürülmelidir”

“ÜRETİCİYE EK BİR EKONOMİ PAKETİ AÇIKLANMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın corona virüsü ile mücadele için açıkladığı ekonomi paketinde hayvancılıkla uğraşan üreticinin yer almamasına da tepki gösteren Karabulut, “Açıklanan pakette hayvancılıkla uğraşan üreticimiz için bir şey yok. Üretimin devam edebilmesi için bizim de ayakta durmamız gerekir. Cumhurbaşkanımızdan bizim için de ek bir ekonomi paketi açıklamasını talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.