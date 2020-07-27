Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Kısa çalışma ödeneği ödeme günleri neler?

Corona virüsü sebebiyle milyonlarca işçi, kısa çalışma ödeneği almaya başlamıştı. Normalde 5 Ağustos'ta yatması planlanan temmuz ayı kısa çalışma ödeneği parası, bayram sebebiyle öne çekilmişti. Kısa çalışma ödemeleri, bugün itibariyle hesaplara geçmeye başladı. İşte kısa çalışma ödeneği ödeme günleri…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Kısa çalışma ödeneği, kimlik numarasının son iki hanesi 0-2 olanlara bugün itibariyle yatmaya başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ile ilgili şunları söylemişti;

“5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız”