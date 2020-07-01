Kısa çalışma ödeneği yattı mı? T.C. kimlik numarasına göre kısa çalışma ödeneği yatma tarihleri…

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ödemelerinin öne alınacağını bildirmişti ve ödemeler hesaplara geçmeye başladı. TC Kimlik numarasının son hanesine göre belirlenen yatma tarihlerine dair detaylar haberimizde.

TC KİMLİK NUMARASI SONUNA GÖRE KISA ÇALIŞMA ÜCRETİ YATMA TARİHLERİ

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını da hatırlatan Bakan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran’da, 2 olanlara 30 Haziran’da, 4 olanlara 1 Temmuz’da, 6 olanlara 2 Temmuz’da, 8 olanlara ise 3 Temmuz’da ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ 1 AY UZATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin şu açıklamalarda bulundu; “Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir.”