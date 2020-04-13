Kısa çalışma ödeneğinde çok çarpıcı rakam!

Eylül 2005 tarihinden 31 Mart 2020 tarihine kadar 350 bin 958 kişi kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı. 23 Mart tarihinde corona virüsünden kaynaklı olarak kısa çalışma başvuruları alınmaya başlanmıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada bugüne kadar 200 binden fazla firmanın 2 milyondan fazla çalışan için kısa çalışma ödeneğine başvurduğunu açıklamıştı. Söz konusu başvurularının 700 bininin onaylandığı ifade edilmişti. Kısa çalışma ödeneği için müfettişlerin iki aylık bir inceleme süresi bulunuyor. Yani 15 yılda kısa çalışma ödeneği almaya hak kazanan çalışanın iki katı daha fazla çalışan corona virüsü sürecinde kısa çalışma ödeneği almaya hak kazandı.

SENDİKALARDAN ÜCRETSİZ İZNE TEŞVİK ELEŞTİRİSİ

Öte yandan yapılan yeni bir düzenleme ile işten çıkarma üç ay boyunca yasaklandı. Bu üç ay süre boyunca kısa çalışma ödeneği çıkmayan veya şirketi başvurmayan ama ücretsiz izne çıkarılan çalışanlara devlet günde 39 TL ücret verecek. Bu düzenleme sendikalar tarafından ücretsiz izne çıkarmaları meşru kılacağı gerekçesiyle sert bir şekilde eleştiriliyor.

9 YILDA 450 MİLYON TL

Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 450,0 milyon TL ödeme yapılmıştı. Söz konusu ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 27 bin 872 kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 17,5 milyon TL oldu.

Nisan 2016 tarihinden 31 Mart 2020 tarihine kadar 27 bin 582 kişi yarım çalışma ödeneği almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 68,4 milyon TL ödeme yapıldı. Önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte Mart ayında bin 921 kişiye 2,3 milyon TL yarım çalışma ödemesi yapıldı.