Kredi paketi kampanyasında özel bankalar var mı? Akbank, İş Bankası, Finansbank, Yapı Kredi dahil mi?

Kamu bankaları konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredisi paketleri açıkladı. Vatandaşlar ise bu kredi kampanyasına özel bankalar da dahil mi merak ediyor. Kamu bankalarının kredi paketine göre birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında 1 yılı ödemesiz 15 yıl vade ile kredi kullandırılacak. İkinci el taşıtlarda %0,82 faiz ile kredi kullandırılacak. Tatile çıkmak isteyen vatandaşlara tatil kredisi gelirken, bisiklet almak isteyenler için de ayrı bir kredi kullandırılacak. Peki bu pakete özel bankalar var mı?

KREDİ PAKETİ KAMPANYASINDA ÖZEL BANKALAR VAR MI?

Kredi destek paketi şu anda sadece kamu bankaları tarafından sağlanıyor. Özel bankalardan ise henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Kredi destek paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar kamu bankalarına başvurması gerekiyor.