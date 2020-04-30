Lübnan Merkez Bankası Başkanı: Çöküşün sorumlusu siyasetçiler

Lübnan’da ekonomik kriz ve protestolar devam ederken, tartışmaların odağındaki isim olan Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riad Salameh kendini savundu.

Ocak ayında iş başına gelen Başbakan Hassan Diab, ülkenin para birimi Lübnan Lirası’nın dolar karşısındaki sert değer kaybından 27 yıldır merkez bankası başkanlığı koltuğunda oturan Salameh’i sorumlu tutarken, Salameh dün video konferansla yaptığı açıklamada hükümete sert yanıt verdi.

“BANA KARŞI SİSTEMATİK KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR”

AP’nin aktardığına göre, ülkenin yaşadığı son finansal kriz ve para biriminin çöküşünden kendisini sorumlu göstermek için “sistematik bir kampanya” yürütülmekte olduğunu öne süren Salameh, yaşananlardan reform sözlerini yerine getirmeyen siyasetçilerin sorumlu olduğunu söyledi.

Trablusşam kentinde askerlerle eylemciler arasında sert çatışmaların yaşandığı ve Sidon kentinde merkez bankası şubesinin de taşlarla hedef alındığı günün ardından konuşan Salameh, Başbakan Diab’ın “Merkez bankası başkanı para biriminin çöküşüne bilerek neden oldu” imasını reddetti.

“HÜKÜMETİN BANKAYA BORCU VAR”

Hiçbir şeyi gizli yapmadığını ve hükümete bilgi verdiğini belirten Salameh, bankanın hükümeti finanse ettiğini ve hükümetin bankaya milyarlarca dolar borçlu olduğunu dile getirdi.

Salameh ayrıca, vatandaşların bankalardaki mevduatlarına el koymak gibi bir planları olmadığını tekrarladı.

KUR FIRLADI

Sabit kur politikasıyla bir doları 1500 liraya eşitleyen Lübnan’da kara borsada bir doların 4 bin liraya kadar yükseldiği belirtiliyor.

Merkez bankası, kurdaki yükseliş üzerine bankalara döviz mevduatları liraya çevirme talimatı vermişti.

Etnik ve mezhepsel gerilimlerin, siyasi istikrarsızlıkların sıkça yaşandığı Lübnan’da Ekim 2019’da yolsuzluk merkezli geniş protestoların ardından Hariri hükümeti istifa etmişti.

Corona virüsü salgınıyla birlikte ülkedeki ekonomik kriz daha da derinleşti. Salgına rağmen protestolar da devam ediyor.