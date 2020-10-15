Maaş eşitsizliği ortaya çıktı! 1 milyon dolar ödenecek…

Üniversite kadın profesörlerin gelecekteki maaşlarını düzenleyebilmek için, şu anda ödemesi gereken 1 milyon doların haricinde 250 bin dolarlık bir düzenleme daha yapacak. Soruşturma, 2012 ile 2014 yılları arasında 106 kadın çalışan için ücret eşitsizliğini ortaya çıkarttı.

Princeton Üniversitesi, masraflı davalardan kaçınmak için suçları kabul etmeden ücreti ödemeyi kabul etti. Üniversite sözcüsü ücret eşitsizliğinin, “bölümlerden bağımsız olarak tüm profesörlerin gruplandığı ve öğretim üyelerinin nasıl işe alındığına dayanan hatalı bir istatistik modeline” sahip olduğunu söyledi.

Sözcü ayrıca, “Diğer bir deyişle İngilizce profesörüyle Fizik profesörü birbirlerinin yaptıkları işleri yerine getiremez. Üniversite tarafından yapılan bir iç analiz sonucunda cinsiyete ‘anlamlı’ olarak dayandırılan bir ücret politikası bulunmadı” diye ekledi.

The Chronicle of Higher Education, Princeton’daki profesörler için ortalama maaşın 2018-2019 yıllarında 248 bin 252 dolar olduğunu söyledi. Erkeklerin ortalaması 252 bin 805 iken kadınların ortalaması 234 bin 593 dolar.