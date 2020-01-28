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Maden ve doğaltaş ihracatçılarına Çin’den kötü haber

Çin'deki corona virüs salgını küresel ekonomiyle birlikte Türkiye'yi de etkilerken, turizmin ardından ilk somut etki maden ve doğaltaş sektöründen geldi.

Sozcu.com.tr
11:18 -
Haberler Ekonomi
Maden ve doğaltaş ihracatçılarına Çin’den kötü haber

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, Çin’in Xiamen kentinde 16-19 Mart 2020 tarihleri arasında düzenleneceği ilan edilen ve Türk ihracatçıların da katılmak üzere hazırlık yaptığı doğaltaş fuarının 6-9 Haziran 2020 tarihleri arasına ertelendiğinin bugün kendilerine resmi olarak bildirildiğini söyledi.

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Türkiye’nin 4.3 milyar dolarlık maden ve doğaltaş ihracatının büyük bölümünün Çin’e yapıldığına dikkat çeken Emiroğlu, “Fuarın ertelenmesi Çin’e ihracatı olumsuz etkileyecek, satışlar haziran sonrasına ötelenebilir” dedi. Mermer, krom ve borda başlıca ihracat pazarının Çin olduğunu hatırlatan Emiroğlu, salgının hızla kontrol altına alınmasını umduklarını belirtti.

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